Mourinho'dan Fenerbahçe'nin yıldızı Kim'e yakın markaj

Tottenham'ı çalıştırdığı 2020-21 sezonunda scoutlar tarafından Kim Min Jae'yi izleten Jose Mourinho'nun genç stopere yakın ilgisi sürüyor. Roma'nın başında olan Portekizli teknik adamın gelecek dönem planları için Güney Koreli stoperin transferini düşündüğü vurgulanıyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla her anlamda ses getiren Kim Min Jae, tam 2 senedir Jose Mourinho'nun göz hapsinde. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Tottenham'ı çalıştırdığı 2020-2021 sezonunda Güney Koreli stoperi kendi scout ekibine özel olarak izletmiş ve olumlu rapor almıştı. Deneyimli çalıştırıcının, Kim Min Jae'ye olan yakın ilgisinin devam ettiği ortaya çıktı.

Çin'deki başarılı döneminden sonra Avrupa'ya geçen Kim'in üstüne koyarak ilerlemesi Mourinho'nun takibinden kaçmıyor. Şu anda Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun özellikle gelecek dönem için 25 yaşındaki stoperle ilgili planları olduğu vurgulanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde finalde olan Roma, şampiyonluğa ulaşırsa gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Şu an Serie A'da 6. olan Roma bu sayede gelecek sezon Avrupa sorunu yaşamayacak. Bu şampiyonluk gelirse İtalyan kulübünün gelecek sezon için Mourinho'ya geniş bir transfer bütçesi sunacağı belirtiliyor. Mourinho'nun da transferdeki ilk hedeflerinden birinin Kim Min Jae olacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Ingiltere Premier Lig'de Suudi Arabistan destekli konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın gelecek sezon iyi bir yapılanmaya gitmesi planlanıyor. Bu planlar doğrultusunda Newcastle'da yeni menajer olarak Jose Mourinho'nun adı geçiyor. Mourinho, Ingiltere'ye gitmesi halinde Newcastle'daki planlamada yine Kim Min Jae'ye yer açmak istiyor.

Katar'da parlayacak

2022 Dünya Kupası da Kim Min Jae için önemli bir vitrin olacak. Güney Kore formasıyla Katar'daki dev turnuvada H Grubu'nda, Portekiz, Gana ve Uruguay'a karşı forma giyecek Kim, burada da yakından izlenecek. Jose Mourinho'nun ülkesi Portekiz ile aynı grupta yer alması da 25 yaşındaki stoper için ilginç bir durum olacak. Eğer Kim, Dünya Kupası'ndan önce Fenerbahçe'den ayrılmazsa ve performansı Katar'da daha da yükselirse bonservis bedelinin ciddi anlamda yukarı çekilmesi amaçlanıyor.

"Heung Min Son gibi alışır"

Jose Mourinho'nun Tottenham'da çalıştığı dönemde Kim Min Jae için scoutlar bir rapor hazırladı. O raporda Kim'in Premier Lig ve tüm Avrupa liglerine rahatlıkla uyum sağlayabileceği kaydedildi. Raporda Güney Koreli stoperin Tottenham'da yıldızın] parlatan vatandaşı Heung Min Son gibi rahatlıkla Avrupa futboluna ayak uydurabileceği kaydedildi. Kim için raporda ayrıca iki ayağının çok iyi olduğu, topu oyuna iyi soktuğu sert ve düzgün bir stile sahip olduğu, yaşına göre olgun kaldığı, baskıya dayanabildiği gibi detaylar da yer aldı.