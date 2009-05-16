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Spor

Mourinho: Daha gerideyiz

Mourinho, Chelsea, Barcelona ve Manchester United gibi rakipleriyle aynı seviyede olmadıklarını ifade etti.

16 Mayıs 2009 03:00


Inter’in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Chelsea, Barcelona ve Manchester United gibi rakipleriyle aynı seviyede olmadıklarını ifade etti.

Yarın oynanacak Siena maçından önce bir basın toplantısı düzenleyen tecrübeli teknik adam, Avrupa arenasındaki rakiplerinden daha geride olduklarını ifade etti.

Inter, yarın oynayacağı Siena maçıyla şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

Bu sezon Avrupa’da yeterli başarıyı gösteremediklerini itiraf eden Portekizli teknik adam, “Şampiyonlar Ligi’nde sergilediğimiz performansla hayal kırıklığı yarattığımızı kabul ediyorum. Biraz daha şanslı olsaydık, Manchester United’ı eleyebilirdik. Ama hâlâ Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak için yeterince iyi değiliz. Kalite olarak Avrupa arenasındaki rakiplerimizin gerisinde kaldık” dedi.

Gelecek seneki transfer politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mourinho, “Bu yaz transfer için çok para harcayamayız. Dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz ortamında daha dikkatli olmalıyız” dedi.

Inter’in, Genoa’da forma giyen Arjantinli golcü Diego Milito’yu kadrosuna katmak için çalışmalara devam ettiği ifade ediliyor.

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