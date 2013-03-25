Mourinho Chelsea'ye mi dönüyor?

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanya'daki geleceğinin belirsiz olduğunu ve bir sonraki durağının daha önce çalıştığı bir takım olabileceğini söyledi.

Real Madrid'deki bazı önde gelen oyuncuların Mourinho'dan memnun olmadığı yönündeki haberler ve Portekizli teknik direktörün Madrid taraftarlarıyla bozulan ilişkisi, takımdan ayrılacağı yönündeki spekülasyonları arttırmıştı.

Porto ve Inter'de de başarılı sezonlar geçiren Mourinho, Madrid'deki geleceğinin belirsiz olduğunu itiraf etti.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Mourinho, "Maceracı bir ruha sahibim. Gelecek sezon ne olacağını bilmiyorum. İngiltere, Portekiz, İtalya ve İspanya'da çalıştıktan sonra yeni bir yer belirlemek zor. Belki de daha önce çalıştığım bir yere dönerim. Sürpriz yapabilirim" şeklinde konuştu.

Eylül 2007'deki görevi bırakmasından önce Chelsea'yi iki kez Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Mourinho'nun adı sezon sonu Rafael Benitez'in yerine geçecek isimler arasına anılıyor.