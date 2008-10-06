Mourinho bu kez mutlu



Inter sahasında konuk ettiği Bologna’yı, golcüleri Adriano ve Ibrahimovic’in golleri ile 2-1’lik skorla geçti.



Inter, Milan’a yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Werder Bremen ile 1-1 berabere kalarak üst üste kötü sonuca imza atmıştı. Bologna maçında Mourinho ve talebelerinin tek amacı üç puan idi.



Bologna ise ligin ilk maçında San Siro’da Milan’ı yendikten sonra bir daha üç puan alamamıştı. Inter deplasmanında ise hedef, yine aynı şehirden puanla dönmekti.



Maça iki takımda atak başladı. Bologna’da Inter’de girdikleri pozisyonları cömertçe harcadılar. Fakat 25. dakikada sahneye çıkan Ibrahimovic takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda taraflar başka gol atamayınca ilk 45 dakika 1-0 tamamlandı.



İkinci yarıda Inter oyunu rölantiye aldı. 50’de Adriano’nun penaltı golü ile farkı ikiye çıkaran Mourinho ve öğrencilerine, Bologna 56’da Moras’la cevap verdi. Kalan dakikalar orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve karşılaşma 2-1’lik skorla tamamlandı. Böylece Inter kötü gidişe dur demiş oldu.



