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Spor

Mourinho, Aziz Yıldırım'a önerilmişti!

Bayram Tutumlu, Jose Mourinho'yu 2003 yılında Fenerbahçe'ye önermiş ancak anlaşma sağlanamamıştı

03 Kasım 2016 15:18

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin bu akşam konuk edeceği Manchester United menajeri Jose Mourinho, bir gün Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı.

Portekizli hoca, basın toplantısında "Türkiye'den size teklif geldi mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Türkiye'den ilk daveti 2003'te aldım. Portekiz'deyken yurtdışından ilk teklif Türkiye'den gelmişti ama bir daha gelmedi."

Mourinho, kontratının bitimine kadar Manchester United'da kalacağını ancak ileride Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

Jose Mourinho'nun Türkiye'den aldığı teklif ise Fenerbahçe'den gelmişti.

Menajer Bayram Tutumlu tarafından Aziz Yıldırım'a önerilen Jose Mourinho ile kulüp arasında anlaşma sağlanamamıştı.

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