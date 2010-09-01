-MOURİNHO: "HARRY POTTER DEĞİLİM" MADRİD (A.A) - 01.09.2010 - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, taraftarlara hitaben, ''Ben bir teknik direktörüm, Harry Potter değil'' dedi. Takımının La Liga'da yaptığı ilk maçta Real Mallorca ile golsüz berabere kalması üzerine, Real Madrid taraftarlarının tepkisini çeken Mourinho, İspanyol AS gazetesine konuştu. Taraftarları, kendisinden mucize beklememeleri konusunda uyaran Portekizli teknik adam, ''Ben bir teknik direktörüm, Harry Potter değil'' ifadelerini kullandı. ''Nasıl başlarsanız, öyle gider'' lafının doğru olmadığını savunan Mourinho, ''İlk maçlar her zaman tuhaftır'' yorumunu yaptı.