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Spor

Moukandjo'ya yakın takip

Beşiktaş scout ekibi, sezon başında Galatasaray'ın istediği Kamerunlu golcüyü izledi

30 Kasım 2016 11:36

Fransa Ligue 1'de Lorient ile Rennes'i karşı karşıya getiren karşılaşmada, Beşiktaş izleme ekibi Benjamin Moukandjo'yu incelemeye aldı.

Lorient karşılaşmayı Ciani ve eski Trabzonsporlu Waris Majeed'in golleriyle 2-1 kazanırken, Moustoir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş scout ekibinden görevliler de takip etti.

Bu sezon 10 lig maçında 6 kez ağları sarsan Kamerunlu golcünün adı sezon başında Galatasaray'la da anılmıştı.

Moukandjo, Lorient'in Rennes'i 2-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalırken, Majeed'in golünde de asisti yapan isim oldu.

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Benjamin MoukandjoLorientRennesBeşiktaş

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