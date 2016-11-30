Moukandjo'ya yakın takip

Fransa Ligue 1'de Lorient ile Rennes'i karşı karşıya getiren karşılaşmada, Beşiktaş izleme ekibi Benjamin Moukandjo'yu incelemeye aldı.



Lorient karşılaşmayı Ciani ve eski Trabzonsporlu Waris Majeed'in golleriyle 2-1 kazanırken, Moustoir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş scout ekibinden görevliler de takip etti.

Bu sezon 10 lig maçında 6 kez ağları sarsan Kamerunlu golcünün adı sezon başında Galatasaray'la da anılmıştı.

Moukandjo, Lorient'in Rennes'i 2-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalırken, Majeed'in golünde de asisti yapan isim oldu.