-Motta: Güçlü bir rakiple oynayacağız BELGRAD (A.A) - 30.09.2011 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarın, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak (A) Milli Takım'ın antrenörü Marco Aurelio Motta, Rusya ve İtalya gibi güçlü bir rakiple oynayacaklarını, ancak yarın iyi bir maç çıkaracaklarına inandığını söyledi. Brezilyalı çalıştırıcı, yarı finale gelene kadar oynadıkları son üç maçta son derece iyi oynadıklarını belirterek, ''Rusya, İtalya gibi yarın da güçlü bir rakiple oynayacağız. Yarın da iyi bir maç oynayacağız'' dedi. Motta, takımının fiziksel ve moral açısından iyi durumda olduğunu, herhangi bir sorun veya yorgunluğun olmadığını bildirdi. Milli oyunculardan Bahar Toksoy da Sırbistan maçına bugün yaptıkları çift antrenmanla hazırlandıklarını ifade etti. Sırbistan'ın zorlu bir rakip olduğunu, ancak kendilerinin de onlar gibi aynı yoldan geldiğini ve bu nedenle eşit olduklarını dile getiren Toksoy, kısa bir süre önce İstanbul'da oynanan ve 3-0 kaybettikleri Avrupa Ligi finalini hatırlatarak, ''Onların bizim evimizde aldığı bir kupa var. Bu nedenle rövanşı biz almak istiyoruz. Sahaya çok hırslı bir şekilde, onları evlerinde yenmek için çıkacağız. İnşallah, her şey güzel olacak'' diye konuştu.