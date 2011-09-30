T24 LogoT24 Logo
Spor

Motta: Güçlü bir rakiple oynayacağız BELGRAD (A.A)

30 Eylül 2011 23:15

-Motta: Güçlü bir rakiple oynayacağız BELGRAD (A.A) - 30.09.2011 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarın, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak (A) Milli Takım'ın antrenörü Marco Aurelio Motta, Rusya ve İtalya gibi güçlü bir rakiple oynayacaklarını, ancak yarın iyi bir maç çıkaracaklarına inandığını söyledi.  Brezilyalı çalıştırıcı, yarı finale gelene kadar oynadıkları son üç maçta son derece iyi oynadıklarını belirterek, ''Rusya, İtalya gibi yarın da güçlü bir rakiple oynayacağız. Yarın da iyi bir maç oynayacağız'' dedi.  Motta, takımının fiziksel ve moral açısından iyi durumda olduğunu, herhangi bir sorun veya yorgunluğun olmadığını bildirdi. Milli oyunculardan Bahar Toksoy da Sırbistan maçına bugün yaptıkları çift antrenmanla hazırlandıklarını ifade etti.  Sırbistan'ın zorlu bir rakip olduğunu, ancak kendilerinin de onlar gibi aynı yoldan geldiğini ve bu nedenle eşit olduklarını dile getiren Toksoy, kısa bir süre önce İstanbul'da oynanan ve 3-0 kaybettikleri Avrupa Ligi finalini hatırlatarak, ''Onların bizim evimizde aldığı bir kupa var. Bu nedenle rövanşı biz almak istiyoruz. Sahaya çok hırslı bir şekilde, onları evlerinde yenmek için çıkacağız. İnşallah, her şey güzel olacak'' diye konuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24