Motosikletten ateş açarak öldürdü

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya),(DHA)- SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde evinin önünde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Fatih T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay saat 17.00 sıralarında, Pazarcık Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin önünde bulunan Fatih T.\'nin yanına yaklaşan plakasız bir motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi tabanca ile 5 el ateş açtı. Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Fatih T. kanlar içersinde yere yığıldı. Evde bulunan yakınları 112 Acil ve polisi aradı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Fatih T. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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