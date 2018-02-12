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Motosikletteki 10 kilo esrara tutuklama

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ’de jandarma ekipleri tarafından durdurulan motosiklette yapılan aramada 10 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

12 Şubat 2018 14:58

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ’de jandarma ekipleri tarafından durdurulan motosiklette yapılan aramada 10 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.E., tutuklandı.
Karahamza köyü yolu üzerinde jandarma ekipleri şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü yapılan ikazlara rağmen durmayıp kaçtı. Jandarma ekipleri, takip sonunda motosiklet sürücüsünü durdurdu. Şüpheli E.E.’nin kullandığı motosiklette yapılan aramada, 2 valiz içerisinde vakumlanmış halde 10 paket halinde 10 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. İfadesi alınan E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı cezaevine konuldu.

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