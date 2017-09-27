Motosiklette tehlikeli yolculuk

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa İlçesi\'nde motosiklete yerleştirilen karton kutunun arkasında yolculuk yapan çocuk görenleri şaşırttı.

D-100 karayolundan ilçe merkezine giden kasksız yetişkin bir kişinin kullandığı bir motosikletin arkasında oturan çocuk, görenleri hayrete düşürdü. Kasksız küçük yaştaki çocuğun, sürücü ile kendi arasına yerleştirilen karton kutulara tutunarak yolculuk yaptığı görüldü. Plakasız motosiklet D-100 karayolunda bir süre ilerledikten sonra ilçe merkezine yöneldi. İlçe Merkezine girişte yanan kırmızı ışığı da ihlal edip yoluna devam eden motosiklet kısa sürede gözlerden uzaklaştı.



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