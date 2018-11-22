Motosiklette 6 gencin tehlikeli yolculuğu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te trafikte ilerleyen motosikletteki 6 genç, tehlikeye aldırmadan yola devam etti.

Yeni Yol Caddesi\'nde ilerleyen motosikletteki 6 genci görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Kargo, tüp ve su bayisi dükkanlarının bulunduğu, kentin en işlek caddelerinden birinde ilerleyen gençler, ne kendilerini ne de başkalarını düşündü. Düşmemek için sıkı sıkıya birbirlerine tutunduğu görülen gençler, bazı sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden trafikte ilerledi. Grubu gören vatandaşlar fotoğrafını çekerek, sosyal medyada paylaştı ve polis ekiplerine haber verdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.



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