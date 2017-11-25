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Motosikletliler "Turkstunt" için toplandı

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KARTAL'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren "Turkstunt" lakaplı Murat Erdoğan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

25 Kasım 2017 15:29

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KARTAL\'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren \"Turkstunt\" lakaplı Murat Erdoğan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Erdoğan\'ın arkadaşları ve sevenleri kazanın meydana geldiği D-100 Karayolu Kartal Mevkiinde bir araya geldi. Çok sayıda motosikletli, kazayı protesto etti. Motosikletli İsa Efe, \"2017 bizim için üzücü bir yıl oldu. Ağabeylerimizi, büyüklerimizi kaybettik. Sürücülerin motorcuları fark etmesini istiyoruz. Daha fazla kayıp olmasını istemiyoruz. Şimdi konvoy halinde gidip  arkadaşımızı son yolculuğuna uğurlayacağız\" diye konuştu. Yetkililerden önlem almasını isteyen onlarca motosikletli daha sonra konvoy halinde cenazeye katılmak için yola çıktı.
Murat Erdoğan, bugün Pendik\'te son yolculuğuna uğurlanacak.

(FOTOĞRAF)

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