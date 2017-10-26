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Motosikletli uyuşturucu satışı şüphelisi adliyede

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu madde 'skunk' ve uyuşturucu hap ele geçirilen motosikletli 1 kişi, adliyeye sevk edildi

26 Ekim 2017 16:39

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu madde \'skunk\' ve uyuşturucu hap ele geçirilen motosikletli 1 kişi, adliyeye sevk edildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, \'torbacı\' olarak bilinen uyuşturucu satıcısı O.G.\'yi bir süre takibe aldı. Takibin ardından, dün harekete geçen polis, O.G.\'nin kullandığı motosikleti Gümbet Mahallesi\'de durdurmak istedi. Ancak, O.G., polisin \'dur\' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis, kovalamaca sonucu, O.G.\'nin kullandığı motosikleti durdurdu. Yakalanacağını anlayan O.G., satmak için üzerinde taşıdığı az miktardaki uyuşturucu madde \'skunk\' ile uyuşturucu hapı atmak istedi. O.G., gözaltına alınırken, atmaya çalıştığı uyuşturucu maddelere ise el konuldu.O.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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