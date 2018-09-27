MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Küçükçekmece ikitelli\'de önce ters yola girme yüzünden tartışan, daha sonra aynı mahallede oturduklarını öğrenince arkadaş olan iki motosikletli kuryenin içki içerken kavgası cinayetle bitti. Veysel Al\'ı (35), bıçakla öldürdüğü tespit edilen Özkan K. motosikletinin üzerinde bulunan bir amblem sayesinde polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı.

İkitelli, İETT garajı arkasında bulunan boş arazide 23 Eylül 2018 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletli kurye olan Veysel Al, birlikte içki içtiği bir kişi tarafından aralarında çıkan kavga sonucu karnından bıçaklandı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Veysel Al hayatını kaybederken, motosikletine binen şüpheli olay yerinden kaçtı.

POLİS 400 DÜKKANDA İNCELEME YAPTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını inceledi ancak kaçan motosikletin plakasını belirleyemedi. Bazı görgü tanıklarının kaçan kişinin motosikletinin üzerinde 3 hilal amblemi bulunduğunu söylemesi üzerine araştırma bu yöne kaydırıldı. İkilelli bölgesinde motosikletli kurye çalıştıran yaklaşık 400 dükkanda inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucu deposunda 3 hilal bulunan motosiklet bir lokantanın önünde park halinde bulundu.

ŞÜPHELİ POLİSİ GÖRÜNCE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis bir süre sonra motosikletin yanına gelen şüpheli Özkan K.\'yı gözaltına aldı. Gayrettepe\'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Özkan K. suçunu itiraf etti. Özkan K. poliste verdiği ifadesinde \"Ben evimden çıktıktan sonra ters yola girmiştim. Karşımdan motosikletle gelen bir kişiyle bu yüzden tartıştık. Bana niye tersten geldiğimi sorunca, evimin yakın olduğunu söyledim. Aynı mahallede oturduğumuz ortaya çıkınca barıştık. Bana birlikte içki içmeyi teklif edince kabul ettim. Onun peşine takılarak içki içeceğimiz yere kadar onu takip ettim.\" dedi.

\"ARAMIZDA KAVGA ÇIKTI BIÇAĞI SALLAYIP KAÇTIM\"

Olay yerinde birlikte içki içtiklerini anlatan Özkan K. \"Sonra aramızda tartışma başladı. Hemşerilik meselesi yüzünden aramızda kavga çıktı. Kendimi korumak için belimdeki bıçağı rastgele salladım. Sonra oradan kaçtım.\" dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Özkan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-İki kuryenin birlikte gidişi

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Zanlının emniyetten çıkışı

-Veysel Al\'ın fotoğrafı

