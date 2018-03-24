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Motosikletli kardeşlere çarpan sürücü yakalandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kamyonetiyle motosiklete çarparak bir kardeşin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan sürücü, Suriye uyruklu Muhammed N

24 Mart 2018 19:08

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, kamyonetiyle motosiklete çarparak bir kardeşin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan sürücü, Suriye uyruklu Muhammed N. (36), yakalandı.
Sırasöğütler Mahallesi Okul Caddesi\'nde, dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, İsmail Bal (21) yönetimindeki 41 VZ 209 plakalı motosiklete kamyonet çarptı. Kazada, aracın altında yaklaşık 60 metre sürüklenen İsmail Bal yaşamını yitirirken, kardeşi Umut Bal (19) ise yaralandı. Kazanın ardından aracıyla kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameraları kayıtları incelendi. Aracın İzmit\'te bir fırına ait olduğu belirlendi. Polis, fırında çalışan aracı kullanan Suriye uyruklu Muhammed N.\'yi Darıca\'daki evinde gözaltına aldı.
Muhammed N. polisteki ifadesinde motosiklete çarptığını ve üzerindeki 2 kişinin yere düştüğünü sandığını, aracın altına alarak sürüklediği İsmail Bal\'ı fark etmediğini, ölümüne neden olduğunu öğrendiğinde ise üzüldüğünü ifade ettiği belirtti. Muhammed N., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hayatını kaybeden İsmail Bal\'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere bugün memleketi Giresun\'a gönderildi.

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