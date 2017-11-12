Motosikletli kapkaççı 'Çekirge Operasyonu' ile yakalandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde 4 gün arayla motosiklet ile 2 ayrı kapkaç olayına karışan bir kişi, polisin \'Çekirge Operasyonu\' ile yakalanıp, gözaltına alındı.

Geçen 6 Kasım\'da saat 15.30 sıralarında, Turan Mahallesi, Atatürk Bulvarı\'ndaki bir ATM\'den para çektikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin içinde 1500 lira para ve kredi kartı bulunan el çantası motosikletli bir kişi tarafından kapkaç yapmak suretiyle çalındı. Bu olaydan 4 gün sonra saat 11.00 sıralarında, Altay Mahallesi, Dumlupınar Sokak\'taki bir yayanın içinde cep telefonu ve 300 TL para ve kimlik kartları bulunan çantası, yine motosikletli bir kişi tarafından çalındı. 4 gün arayla meydana gelen 2 kapkaç olayı, polisi harekete geçirdi. Polis, kapkaç olaylarının meydana geldiği bölgedeki 28 ayrı işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kapkaç olaylarını gerçekleştiren kırmızı motosikletli şüphelinin 19 yaşındaki V.K., olduğu tespit edilip, yakalanması için \'Çekirge\' adı verilen opersayon düzenlendi. V.K., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. V.K.\'nin evinde ve üzerindeki aramada kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlenen akıll telefon, mağdurmara ait kimlik kartları ve olayda kullandığı kırmızı motosiklet ele geçirildi. V.K., kapkaç yaptığı çantaları yakarak, yok ettiği yeri de polislere gösterdi. V.K., polisteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.



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