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Motosikletli iki saldırgan dehşet saçtı: 1 yaralı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu bankada bulunan bir müşteri hafif yaralandı

17 Mayıs 2018 22:50

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu bankada bulunan bir müşteri hafif yaralandı.
Olay, 5 Temmuz Caddesi\'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklette bulunan kimliği belirsiz iki kişi, cadde üzerindeki bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Silah sesleri nedeniyle çevrede bulunan korku ve panik için kaçışmaya başladı. 7-8 el ateş açıldığı öğrenilen saldırıda mermiler çevredeki işyerlerine de isabet etti. Saldırıda, ateş açılan iş yerinin yakınındaki özel bir bankada bulunan bir müşteri boynundan hafif yaralandı. 112 sağlık ekipleri yaralı vatandaşa bankada müdahale etti. Yaralı banka müşterisi tedavisini ardından yürüyerek olay yerinden ayrıldı.
Bu arada silahlı saldırıda çevrede bulunan park halindeki araçlara da mermilerin isabet ettiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan, saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. 

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