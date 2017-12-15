Motosikletli cinayete ömür boyu hapis cezası

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 16 yaşındaki Sami Ergün\'ü, tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla Samsun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan 18 yaşındaki Ömür Dekke\'e 21 yıl 8 ay, 19 yaşındaki Hamdi Samet Mutlu\'ya ise ömür boyu hapis cezası verildi. Ölen gencin organları ise ailesi tarafından bağışlanarak 5 kişiye hayat vermişti.

Olay, geçen yıl merkez İlkadım ilçesi Adalet mahallesi\'nde meydana geldi. Olaydan 1 hafta önce iddiaya göre Sami Ergün\'ün çıkan kavgada arkadaşı Ömür Dekke\'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Ömür Dekke iyileşmesi ardından olay günü arkadaşı Hamdi Samet Mutlu\'nun kullandığı motosikletin arkasında evine giderken Sami Ergün\'ü gördü. Ömür Dekke, park içinde otururan Sami Ergün\'e motosikletten tabancayla ateş ederek kaçtı. Açılan ateşle başından vurularak ağır yaralanan Sami Ergün, kaldırıldığı hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesinin ardından öldü. Ailesi ise, Sami Ergün\'ün karaciğer, 2 böbreği ve 2 korneasını bağışladı. Olay ardından kaçan ve polis tarafından yakalanan iki şüpheli ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten çocuğu öldürmek’ ve \'suça iştirak\' iddialarıyla haklarında dava açılan tutuklu sanıklar bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren Hamdi Samet Mutlu, \"Olay günü maktül beni görüp üzerime doğru koşunca korkutmak için yere doğru ateş ettim. Bu sırada motosiklet kasise girince elimdeki silah kazayla patladı. Öldürme kastım yoktu. Ailesine sabır diliyorum” dedi.

Mahkeme heyeti Hamdi Samet Mutlu’yu ‘suça iştirak’ suçundan ömür boyu hapis, Ömer Dekke’ye ise ‘Silah kanununa muhalefet ‘ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘kasten çocuğu öldürmek’ suçundan ise 20 yıl olmak üzere toplam 21 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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