Motosikletli çifti kaza ayırdı

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Bergama ilçesinde, TIR\'ın çarptığı motosikletin sürücüsü 62 yaşındaki Hüseyin Dalbudak öldü, yanındaki eşi 59 yaşındaki Kadriye Dalbudak ise yaralandı.

Bugün saat 12.30 sıralarında, Bergama Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardınan eşi Kadriye Dalbudak\'ı alan emekli imam Hüseyin Dalbudak, Fatih Mahallesi\'ndeki evlerine gitmek üzere 35 VUK 61 plakalı motosikletle yola çıktı. Çanakkale-İzmir Karayolu\'nun Bergama Sanayi Kavşağı\'na geldiklerinde, önüne çıkan kasisten kaçmak için sola manevra yapan Hüseyin Dalbudak yönetimindeki motosiklete, A.Ş. yönetimindeki 29 AT 853 plakalı TIR çarptı. Kazada, kask takmadıkları belirtilen Dalbudak çifti, yola savrulup, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Hüseyin Dalbudak yaşamını yitirdi. Eşi Kadriye Dalbudak ise Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Dalbudak\'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazanın ardından TIR şoförü A.Ş.\'yi gözaltına aldı.