T24 LogoT24 Logo
Gündem

Motosikletler TIR'a çarptı: 2 ölü

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de tali yoldan çıkan TIR'a çarpan iki motosikletin sürücüleri Türkiye Motorsiklet Federasyonu sporcusu Yunus Emre Karan ve arkadaşı Abidin Gül, öldü

26 Kasım 2017 04:56

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de tali yoldan çıkan TIR\'a çarpan iki motosikletin sürücüleri Türkiye Motorsiklet Federasyonu sporcusu Yunus Emre Karan ve arkadaşı Abidin Gül, öldü.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi TEM Otoyolu üniversite bağlantısı yakınlarında meydana geldi. Türkiye Motorsiklet Federasyonu sporcusu olan Yunus Emre Karan ile yakın arkadaşı Abidin Gül, motosikletleriyle dolaşmaya çıktı. Karan ve Gül yönetimindeki motosikletler, tali yoldan çıkan TIR\'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karan\'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Abidin Gül de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Acı haberi alan Karan ve Gül\'ün yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞEMERSİN DHAMERSİNTIRMotorsiklet FederasyonuYunus Emre KaranAbidin GülKazaYenişehirOtoyoluEmre KaranGülSağlıkAmbulanslaAcıKaranFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24