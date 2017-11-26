Motosikletler TIR'a çarptı: 2 ölü

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de tali yoldan çıkan TIR\'a çarpan iki motosikletin sürücüleri Türkiye Motorsiklet Federasyonu sporcusu Yunus Emre Karan ve arkadaşı Abidin Gül, öldü.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi TEM Otoyolu üniversite bağlantısı yakınlarında meydana geldi. Türkiye Motorsiklet Federasyonu sporcusu olan Yunus Emre Karan ile yakın arkadaşı Abidin Gül, motosikletleriyle dolaşmaya çıktı. Karan ve Gül yönetimindeki motosikletler, tali yoldan çıkan TIR\'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karan\'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Abidin Gül de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Acı haberi alan Karan ve Gül\'ün yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

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