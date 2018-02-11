Motosikletle tehlikeli yolculuk

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da motosiklet üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yolculuk yapan sürücüler, DHA objektiflerince görüntülendi.

Mumcular Mahallesi\'nde motosikletinin üzerine dümdüz yatarak üstelik kasksız vaziyette yaklaşık 3 kilometre giden bir sürücü, yürekleri ağza getirdi. Plakasız motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren, kendi hayatını da hiçe sayan bu sürücünün davranışı tepki çekti.

Bir diğer sürücü ise ilçe merkezindeki Kıbrıs Şehitler Caddesi\'nde yer alan Antik Tiyatro\'nun önünde görüntülendi. Motosikletinde 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğu ve eşi ile giden sürücünün, sadece kendisinin kask taktığı görüldü. Bir küçük çocuğun motosikletin önünde ayakta durarak, diğer çocuğun ise anne ile babasının arasına sıkıştırılmış vaziyette yolculuk yapılması tepki topladı. Bu yolculuğu görenler, motosiklet kazalarında ölümlerin artmasının, tamamen dikkatsizlik ve kurallara uymamaktan kaynaklandığını söyledi.



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