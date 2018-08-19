T24 LogoT24 Logo
Gündem

Motosikletle sulama kanalına düşüp öldü  

Ömer ŞULUL/HARRAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Harran İlçesinde motosikletiyle DSİ'ye ait sulama kanalına düşen 19 yaşındaki Yasin Satı hayatını kaybetti

19 Ağustos 2018 02:42

Ömer ŞULUL/HARRAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Harran İlçesinde motosikletiyle DSİ\'ye ait sulama kanalına düşen 19 yaşındaki Yasin Satı hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Harran\'ın Sahrince Mahallesi\'nde meydana geldi. Yasin Satı\'nın kullandığı plakasız olan motosiklet, Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Satı, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen jandarma ekipleri, su altı polislerine bilgi verdi. Dalgıç polisler, girdikleri sulama kanalında Yasin Satı\'nın cesedine ulaştı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Satı\'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAHarranDSİYasin SatıOlayHarran Sahrince MahallesiSuAkıntıyaSatıDalgıçJandarmaAdli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24