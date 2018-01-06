MOTOSİKLETLE KOLTUK TAŞIDI; HEM KENDİ CANINI HEM DE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI HİÇE SAYDI 

Haber: Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli Büyükdere Caddesi\'nde dün saat 21.00 sıralarında bir motosiklet sürücüsü motosikletle koltuk taşıdı. Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını hiçe sayarak yapılan yolculuğu başka bir sürücü cep telefonuyla görüntülendi. Motosiklet sürücüsü ile onu görüntüyen sürücünün yollarının ayrılmasıyla görüntü son buldu.



Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü motosikletin cadde üzerinde gidişi

-Cep telefonu görüntüsü detay görüntüler

