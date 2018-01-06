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MOTOSİKLETLE KOLTUK TAŞIDI; HEM KENDİ CANINI HEM DE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI HİÇE SAYDI 

  Haber: Özgür EREN İSTANBUL DHA Şişli Büyükdere Caddesi'nde  dün saat 21

06 Ocak 2018 13:17

 

Haber: Özgür EREN İSTANBUL DHA
Şişli Büyükdere Caddesi\'nde  dün saat 21.00 sıralarında bir motosiklet sürücüsü motosikletle koltuk taşıdı. Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını hiçe sayarak yapılan yolculuğu başka bir sürücü cep telefonuyla görüntülendi. Motosiklet  sürücüsü ile onu görüntüyen sürücünün yollarının ayrılmasıyla görüntü son buldu. 
  
Görüntü Dökümü
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-Cep telefonu görüntüsü motosikletin cadde üzerinde gidişi
-Cep telefonu görüntüsü detay görüntüler 
 

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