Motosikletle kaza yapan liseli öldü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, lise öğrencisi Ekrem Sarı (17) yaşamını yitirdi.

Korkuteli\'ne bağlı Sülekler Mahallesi\'nde dün akşam üzeri meydana gelen kazada, Mehmet Ersoy yönetimindeki 15 FF 437 plakalı hafif ticari araçla aynı yönde seyreden Korkuteli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisi, kasksız Ekrem Sarı\'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ekrem Sarı, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Ekrem Sarı bu sabah hastanede yaşamını yitirdi.

Ekrem Sarı\'nın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Sülekler Mahallesi\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



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