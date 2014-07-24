Motosikletle Güneydoğu turuna çıkan iki arkadaş ölmeden önce kurşunlanmış

Motosikletle İstanbul'dan Güneydoğu turuna çıkan ve Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde ölü bulunan Abdullah Türk ile Engin Öksüz'ün cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeleri teslim almak için İstanbul'dan gelen arkadaşları Mehmet Bora, cinayeti işleyenlerin bir an önce bulunmasını istedi.

Ömer Pınar’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Mehmet Bora, “Arkadaşlarımız İstanbul'dan hareket ederek, Ege ve Doğu turuna çıktı. Doğu turunu bitirdikten sonra Karadeniz üzerinden tekrar İstanbul'a dönmek istiyorlardı. Engin ağabey, Şanlıurfa'da son olarak eşi ile görüştükten sonra bir daha kendisine ulaşılamamış. Birkaç günden bu yana kendilerine ulaşılamıyordu. Biz de jandarma ve polis ekiplerine haber verdik, Halfeti barajına kamp kurmak istemişler, orada ne olduğunu bilmiyoruz. Şüpheliler ortada yok, kişi ve kişiler önce arkadaşlarımızı silahla vurulup, tanınmaları için kafalarını taşla ezmiş" dedi.

Abdullah Türk ve Engin Öksüz'ün cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından, defnedilmek üzere İstanbul'a gönderilecek.

‘Başka yere gidin diye yalvardım’

Dün gece metruk bir binada cesetleri bulunan motosiklet tutkunları Abdullah Türk ile Engin Öksüz'ün, ölümü, motosiklet tutkunlarını yasa boğdu. Öksüz'ün sosyal medya sitesi Facebook'ta paylaşımlarda bulunan arkadaşları başsağlığı diledi. Olayın bir an önce aydınlatılması yönünde mesajların yazıldığı paylaşımlarda 'Moto Senkron Uğur' adlı kullanıcı, "Allah kahretsin 'Ben demiştim' demekten nefret ediyorum. Oytunu vazgeçirdim o turdan ama Engin'e yalvardım resmen 'Başka yere gidin' diye. 15 Temmuz'da dükkana uğradı yağını tamamladım. Üzgünüm başımız sağ olsun" mesajı yer aldı.

Motosikletle kaçan 2 şüpheli aranıyor

Güneydoğu turuna çıktıktan sonra kendilerine ulaşamayan yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu ve dün gece Halfeti’de başları taşla ezilerek öldürülmüş halde cesetleri bulunan Abdullah Türk ve Engin Öksüz’e ait motosikletler bulundu. Bölgede kapsamlı inceleme başlatan güvenlik güçleri, Abdullah Türk’e ait 26 AL 642 ile Engin Öksüz’e ait 34 HC 7518 plakalı motosikletleri cesetlerinin bulunduğu metruk evin yakınında 2 farklı noktada buldu.

Polisler, cesetleri bulunan Türk ve Öksüz’e ait motosikletleri incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Öte yandan polislerin mobese kameralarına yönelik incelemesinde; metruk binanın bulunduğu alana Türk ve Öksüz ile birlikte giden ancak yalnız olarak dönen bir motosikletteki 2 kişinin kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.