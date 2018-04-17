Motosikletle direğe çarpan genç öldü, arkadaşı yaralı

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Tuğrul Kılıç hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, dün gece Kaymaklar köyü yolunda meydana geldi. Tuğrul Kılıç yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, Tuğrul Kılıç ve arkadaşı Adnan Aktay yaralandı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Tuğrul Kılıç, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adnan Aktay\'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



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