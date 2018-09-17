Motosikletle bariyere çarpan Tanju, öldü

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde, plakasız motosikletiyle bariyerlere çarpan Tanju Irmak (22), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece ilçeye bağlı Vakıflar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tanju Irmak, İğneler Mahallesi\'nde bir düğüne katıldıktan sonra plakasız motosikletiyle Çorlu’ya doğru yola çıktı. Irmak, Vakıflar Mahallesi\'ne geldiğinde motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Tanju Irmak, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Irmak\'ın cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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