Motosikletle ateş açıp, 4 kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da motosikletten av tüfekleriyle ateş ederek 2\'si Suriyeli 4 kişiyi yaralayan Abdülkadir Sevi ile Mehmet Sütiçen, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, geçen perşembe günü saat 20.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Avcılar Sokak\'ta meydana geldi. 3 tekerlekli arkası sepetli motosiklet ile çoğunlukla Suriyeliler\'in oturduğu sokağa gelen 2 şüpheli tüfeklerle rastgele ateş açtı. Açılan ateşle Suriyeli, 30 yaşındaki Hamis El Süleyman, 35 yaşındaki Nehide Süleyman, 37 yaşındaki Ömer Özgökmen ve 44 yaşındaki Nevzat Gökmen çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nehide Süleyman\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis ekipleri, çevrede 3 tekerlekli motosikletler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler inceleme yaptığı sırada olay yeri yakınından geçen üç tekerlekli arkasında sepet bulunan motosikletteki 2 kişi, polisin tüm uyarılarına rağmen durmayıp kaçtı. Bunun üzerine polis ve şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca ardından bir apartmanın duvarına çarpan motosikletteki 25 yaşındaki Abdülkadir Sevi ile 28 yaşındaki Mehmet Sütiçen yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI