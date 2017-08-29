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Motosikletiyle mağazaya girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Kask takmayan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

29 Ağustos 2017 15:29

Motosiklet ile mağazaya giren Hasan Çokkaçan yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmit’te, arkadaşı ile gezmeye çıkan Hasan Çokkaçan, kontrolünü yitirdiği motosikleti ile yol kenarındaki halı mağazasının camına çarptı. Hasan Çokkaçan, kırılan camların boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti, arkadaşı ise, yaralandı.

Arkadaşı Cansu Toksöz’ü motosikletine alan Hasan Çokkaçan, caddelerde gezmeye çıktı. Çokkaçan, kontrolünü yitirdiği motosikleti ile kaldırımdaki metal dubayı devirdikten sonra halı mağazasının camına çarptı. Kırılan camlar kask takmayan Hasan Çokkaçan’ın yüz ve boynunu keserken, kask takan Cansu Toksöz ise, hafif yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekipleri, Hasan Çokkaçan’a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Çokkaçan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Cansu Toksöz aynı hastanede tedavi altına alındı.

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