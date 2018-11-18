Motosikletin plakasını söktüler ve...

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu\'nda motosikletle seyir halinde bulunan iki kişi, İstanbul trafiğinde adeta terör estirdi. Trafik magandalarının, motosikletin plakasını söktüğü ve tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attığı anlar DHA kamerasına yansıdı.

İstanbul\'un trafiğinin en işlek yollarından biri olan D-100 Karayolu\'nda gece saatlerinde kaydedilen görüntüler trafik terörünü bir kez daha gözler önüne serdi. Edirne istikametinde seyir halinde bulunan bir motosiklette bulunan iki kişiden arkada oturan, önce motosikletin plakasını söktü. Bu sırada DHA kamerası kayıttaydı. Motosiklet sürücüsü ise o andan sonra, Okmeydanı Mevkii\'nde motosikletle makas atmaya başladı. Seyir halindeki bir otomobille yarışmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı. Öte yandan Haliç Köprüsü\'nün tek teker üzerinde geçen gençler, daha sonra gözden kayboldu.

(FOTOĞRAF)