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Motosikleti üzerine yatarak kullandı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, aşırı hızla motosikleti üzerine yatarak kullanan sürücüyü görenler şaşırdı

27 Kasım 2017 14:54

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, aşırı hızla motosikleti üzerine yatarak kullanan sürücüyü görenler şaşırdı.
Pamukova ile Adapazarı arasındaki D-650 karayolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, yaptığı tehlikeli hareketlerle sürücüleri şaşkına çevirdi. Kask takan motosiklet sürücüsü, yaklaşık 100 kilometre hızla ilerlerken motosikletin üzerine yatarak ilerledi. Sol şeritte kilometrelerce motosikleti üzerine yatarak kullanan sürücü, kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Plakası bulunmayan motosiklet sürücüsü daha da süratlenerek gözden kayboldu. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yolda ilerleyen sürücüler tarafından görüntülendi.

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