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MOTOSİKLET YARIŞI ÖLÜM GETİRDİ BURHANİYE (A.A)

10 Kasım 2010 13:10

-MOTOSİKLET YARIŞI ÖLÜM GETİRDİ BURHANİYE (A.A) - 10.11.2010 - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeni asfalt dökülen yolda yarış yaptığı iddia edilen ve karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 genç öldü, şarampole yuvarlanan diğer motosikletteki 2 genç de yaralandı. Burhaniye ilçesinde yeni asfalt dökülen yolda arkadaşları E.G. (18) ve O.İ'nin (16) bulunduğu motosikletle yarışan H.A'nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen Murat Y. (26) yönetimindeki 10 YY 821 plakalı kamyonetle çarpıştı.  Kazada motosiklet sürücüsü H.A. ile beraberindeki arkadaşı U.T. (16), olay yerinde öldü. Yarıştıkları iddia edilen diğer motosikletin ise şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan E.G. ve O.İ. de Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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