Motosiklet ve motorlu araçlarda gümrük bedeline yüzde 60 zam!

Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında gümrük kıymet bedeli yeniden belirlendi

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında uygulanacak gümrük kıymeti bedeli, adet başına 0,15 dolarla 0,80 dolara çıkarıldı.

Daha önce bu oran adet başına 0.08 ile 0.50 dolar olarak uygulanıyordu.