T24 LogoT24 Logo
Gündem

Motosiklet tutkunu genç, yaşama tutunamadı

Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde çalıştığı fabrikadan motosikleti ile dönerken hafif ticari araca çarptıktan sonra yere düşen ve ardından gelen minibüsün altında kalan 28 yaşındaki Uğur Avcu, 3 günlük yaşam mücade

13 Eylül 2017 20:13

Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde çalıştığı fabrikadan motosikleti ile dönerken hafif ticari araca çarptıktan sonra yere düşen ve ardından gelen minibüsün altında kalan 28 yaşındaki Uğur Avcu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Çerkezköy\'de palet fabrikasında işçi olan Uğur Avcu, önceki gün 59 TZ 823 plakalı motosikletiyle işyerine gitti. Avcu, Veliköy Mahallesi ışıklı kavşağa yaklaştığında önünde giden hafif ticari araca çarptı. Yere düşerek yaralanan Uğur Avcu\'nun üzerinden o sırada arkasından gelen Erhan G., idaresindeki 59 S 9208 plakalı servis minibüsü geçti. Ağır yaralanan Uğur Avcu, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından Uğur Avcu hayatını kaybetti. Motosiklet tutkunu Avcu\'nun ölümü yakınları ve arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Uğur Avcu Ergene İlçesi\'ne bağlı Velimeşe Mahallesi\'nde arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Uğur Avcu\'nun üzerinden kullandığı servis minibüsüyle geçerek ölümüne neden olan sürücü Erhan G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan G., tutuklanarak cezaevine konuldu. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇERKEZKÖY Tekirdağ DHA TEKİRDAĞUğur AvcuTZAvcu Veliköy MahallesiYereErhanAğırHastaneninMotosikletAvcuUğur Avcu ErgeneVelimeşe MahallesiSÜRÜCÜ TUTUKLANDI Uğur AvcuJandarma Komutanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24