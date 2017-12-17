Motosiklet tutkunlarından huzurevine anlamlı ziyaret

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da motosiklet tutkunları, huzurevini ziyaret edip, burada kalanlara hediyeler verdi.

Road Warriors RC Motosiklet Kulübü üyeleri, Ali Osman Sönmez Huzurevi\'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden motosiklet sevdalıları, burada kalanlara kitap okudu, sohbet etti. Gençler huzurevi sakinlerine kişisel bakım ürünleri, gıda malzemesi ve çeşitli hediyeler verdi. Daha önce de Kızılay\'a toplu olarak kan bağışında bulunan ve hayvan barınaklarına mama yardımı yapan grubun başkanı Uğur Aydın, \'\'Motosiklet sevdalısı kulübümüz olarak huzurevi sakinlerini ziyaret ettik. Onların dertlerini, sıkıntılarını ve anılarını dinledik. Hem bizim için, hem de onlar için unutulmaz bir gün oldu. Bu tür organizasyonlara kulübümüz olarak devam edeceğiz\'\' diye konuştu.

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