Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE’de, gidonu bırakıp yaklaşık 100 kilomtre hızla giden motosiklet sürücüsü, saniye saniye görüntülendi.

İyidere İlçesi, Karadeniz Sahil Yolu’nda otomobiliyle ilerleyen işadamı Selim Bayramoğlu önünde seyreden bir motosiklet sürücüsünün gidonu tutmadan, ellerini yana açıp gittiğini gördü. Bayramoğlu, cep telefonunu çıkarıp, yaklaşık 100 kilometre hızla giden sürücüyü, an be an görüntüledi, ardından da sosyal medya üzerinden paylaştı.Trafikte tehlike oluşturabilecek sürücünün rahatlığı görenleri \"pes\" dedirtti.

İşadamı Selim Bayramoğlu, “Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, kendisini kayda aldığımı görünce güldü, ellerini gidona götürdü. Sonra tekrar ellerini arkasına aldı ve yoluna devam etti. Ben de ilgimi çekti, sosyal medyada bu görüntüyü paylaştım. Bu kişiler sadece kendi hayatlarını değil, diğer sürücülerin de can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu konuda duyarlı ve tedbirli olmak gerekiyor” dedi.

FOTOĞRAFLI