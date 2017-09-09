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Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza mobese kamerasında

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki bir kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Emre Yiğit yaşamını yitirdi

09 Eylül 2017 17:23

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'ndeki bir kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Emre Yiğit yaşamını yitirdi. Kazanın mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 21.30\'da, İzmir- Ankara Karayolu Mobil Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara\'dan İzmir yönüne giden 37 yaşındaki Abdullah Solmaz yönetimindeki 61 BE 349 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı\'ndan Selvilitepe Mahallesi yönüne giden Emre Yiğit yönetimindeki 45 TJ 538 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaklaşık 20 metre sürüklenip refüje çarpan motosikletin sürücüsü Emre Yiğit, ağır yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yiğit, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah Solmaz\'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Motosiklet sürücüsü Yiğit\'in öldüğü kazanın meydana gelişinin mobese kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı.

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