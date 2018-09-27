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Motosiklet sürücüsünün hayatını kaskı kurtardı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkan  motosikletinden düşen ve kafasını demir bariyerlere çarpan sürücünün hayatını kaskı kurtardı

27 Eylül 2018 00:55

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkan  motosikletinden düşen ve kafasını demir bariyerlere çarpan sürücünün hayatını kaskı kurtardı. 
Kaza, saat 17.00 sıralarında Sarıana Mahallesi\'nden Münir Seyfettin Elgin Karayolu\'na çıkan kavşakta meydana geldi. Süleyman Feyzullah yönetimindeki 48 DJ 063 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 15 metre sürüklenen sürücü Süleyman Feyzullah kafasını demir bariyerlere çarptı. Kafasındaki kask sayesinde hayatı kurtulan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Marmaris Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Feyzullah\'ın sağ bacağında kırık olduğu belirlenirken, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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