T24 LogoT24 Logo
Gündem

Motosiklet sürücüsü öldü, kız arkadaşı yaralandı

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Hassa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refujdeki trafik tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü Kemal Alparsan Aşkar öldü, kız arkadaşı Hanife Akyül yaralandı

21 Haziran 2018 23:04

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Hassa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refujdeki trafik tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü Kemal Alparsan Aşkar öldü, kız arkadaşı Hanife Akyül yaralandı.
Olay, Hassa-Antakya Karayolu\'nda meydana geldi. Kemal Alparsan Aşkar kız arkadaşı Hanife Akyül ile seyir halindeyken, yönetimindeki 31 KLL 36 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki trafik levhasına çarptı. Kazada Aşkar ve Akyül yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans yaralıları Kırıkhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Aşkar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hanife Akyül ise, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım NARCIHASSA Hatay DHA HATAY HassaKemal Alparsan AşkarHanife AkyülOlay HassaAntakya KarayoluKLLKazada AşkarAkyülKırıkhan Devlet HastanesiAğırAşkarKazaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24