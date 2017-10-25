Motosiklet sürücüsü kazada öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Selman Girgin yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi\'nde meydana geldi. Ali Köse yönetimindeki 42 ESS 92 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Selman Girgin\'in kullandığı 42 YY 857 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Girgin, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yara almadan kurtulan hafif ticari araç sürücü Ali Köse de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI