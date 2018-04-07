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Motosiklet sürücüsü ilk kazadan kurtuldu, ikincide öldü

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletli Erşan Aysu (40), yaşamını yitirdi

07 Nisan 2018 16:32

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletli Erşan Aysu (40), yaşamını yitirdi. Aysu\'nun kazadan bir süre önce de
Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Kınık- Bergama Karayolu\'nun 10\'uncu kilometresindeki Bakırçay Köprüsü yakınında meydana geldi. Bergama ilçe merkezi yönüne giden evli ve 3 çocuk babası Erşan Aysu, yönetimindeki 35 L 6715 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yere düşen Aysu, kazadan yara almadan kurtuldu. Arkadaşını arayıp kaza yaptığını söyleyen ardından tekrar motosiklete binip yola devam eden Aysu, Bergama\'ya doğru ilerlemeye başladı. İddiaya göre bir süre sonra, aynı yönde giden Ali Özşahin\'in (26) yönetimindeki 45 V 9151 plakalı otomobil, Aysu\'nun motosikletine çarptı. Otomobilin önünde metrelerce sürüklenen kasksız motosiklet sürücüsü Aysu, kaza yerinde öldü. Aysu\'nun cesedi Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Özşahin ise hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alınarak Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Aysu\'nun geçen yıl çalıştığı özel maden ocağından emekli olduğu öğrenildi. Emekli olduktan sonra bir süre ilçede bulunan bir esnafın yanında çalıştığı, sonra Aliağa ilçesindeki Star rafinerisinde taşeron bir firmada çalışmaya başladı belirtildi. Kınık\'ın Fatih Mahallesi\'nde yaşayan Aysu\'nun Bergama ilçesine kadar motosikletiyle gelip burada servis aracına binerek iş yerine gittiği kaydedildi.

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