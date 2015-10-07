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Motosiklet sinyali, el bombası paniği yaşattı

Olay saat 03.30 sıralarında Kasımpaşa'da yaşandı

07 Ekim 2015 11:51

İstanbul Kasımpaşa'da el bombası sanılan cisim motosiklet sinyali çıktı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kasımpaşa Orduevi’ne 100 metre mesafedeki Çivici Sokak’ta yaşandı. Vatandaşlar bir motosikletten el bombası atıldığı yönünde polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri el bombasına benzeyen cisim etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
 

Sinyal lambası çıktı

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay yerine gelen bomba uzmanı özel kıyafetini giyerek el bombasına benzeyen cismi inceledi. Yapılan incelemede el bombasına benzeyen cismin motosiklet sinyal lambası olduğu anlaşıldı. Merakla olayı izleyen çevredeki vatandaşlar da derin bir nefes aldı.

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