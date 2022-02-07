Motosiklet satışları yüzde 23 arttı

Yükselen otomobil fiyatları nedeniyle motosiklet satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 23 artış yaşandı.

Motosiklet satışları 255 bin 961 adede ulaşarak son yılların en önemli satış adedine ulaştı. Satış adetlerindeki artışta yükselen otomobil fiyatları, pandemi sebebiyle yakın mesafede toplu taşıma kullanımı yerine taşıt alma eğiliminin artması önemli etkenleri oluşturdu. Ancak asıl etken e-ticaretin yükselişiyle kuryelerin motosiklet talebi oldu.

İthal motosiklet talebi arttı

Cumhuriyet'ten Seran Calbak'ın haberine göre, motosiklet satışlarının en önemli bölümünü 105 bin 387 adetle 50 cc altı modeller oluştururken, pazarın yüzde 42’sini elde etti. Kuryelerin en çok tercih ettiği 100-125 cc arasındaki modeller bu yıl pazarda yüzde 80’e yakın artış oluşturdu ve yüzde 31’lik pay alarak 81 bin adede ulaştı. En düşük satış adedi ise 500-750 cc aralığında oldu ve 1.874 adet olarak gerçekleşti. Yılın dikkat çekici gelişmelerinden biri de 100 bin seviyesine ulaşan ve bu yıl yüzde 45.5 oranında artış yapan ithal motosiklet talebi oldu. 9 bin elektrikli motosikletin satıldığı 2021’de elektrikli scooter satışları da 10 bin seviyesinin üzerine çıktı.

"Her 100 kişiden 4’ü motosiklet sahibi"

2021 rakamları eklendiğinde Türkiye’de toplam 3 milyon 750 bin adet motosiklet var ve her 100 kişiden 4’ü motosiklet sahibi. Motosikletin en çok satıldığı şehirler nüfusla doğru orantılı ancak nüfusa oranladığımızda en yoğun kullanım, havaların görece hafif geçtiği Akdeniz iklimi bölgelerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Ege ve Akdeniz’de 100 kişi başına düşen motosiklet sayısı dokuzu bulurken, iklimin sert olduğu Doğu Anadolu’da bu sayı birin altına düşüyor. Türkiye’de nüfusa oranla en çok motosiklet kullanan şehir ise yüzde 18.4 ile Muğla. Muğla’yı yüzde 17.8 ile Kilis ve yüzde 13.6 ile Burdur takip ediyor.