T24 LogoT24 Logo
Gündem

Motosiklet, otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

26 Kasım 2017 00:15

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Akyazı ilçesi Ada Caddesi\'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Muhammet Enes T. yönetimindeki 54 HP 785 plakalı motosiklet ile Alaattin K. yönetimindeki 34 TL 447 plakalı otomobil çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Muhammet Enes T. ve yanındaki 15 yaşındaki C.D. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan C.D., buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alaattin ONURAKYAZI Sakarya DHASAKARYA AkyazıKazaAkyazıAda CaddesiMuhammet EnesHPAlaattinTLYolaYaralılarAkyazı Devlet HastanesiDurumuEğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24