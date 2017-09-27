Motosiklet kullanma merakı 2 can aldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da motosiklet kazasında ölen 23 yaşındaki Ömer Duman, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 4 ay önce baba olan Duman\'ın, motosiklet merakı nedeniyle aynı kazada yaşamını ölen motosikletin sahibi 32 yaşındaki Abdulkadir Emre Abö ile sürüş yaptığı sırada kaza yaptığı ortaya çıktı.

Konya\'da oturan ve bir firmada pazarlamacılık yapan Abdulkadir Emre Abö, dün 06 R 1301 plakalı motosikletle Karaman\'da market işleten Ömer Duman\'ın yanına gitti. Yapılan iş görüşmesinin ardından iddiaya göre market sahibi Duman, Abdulkadir Emre Abö\'ye yarış motosikleti kullanmayı merak ettiğini söyledi. Abö, Duman\'ı motosikletinde bir süre gezdirdi. Duman, daha sonra motosikletle sürüş yapmak istediğini söyledi. Abdulkadir Emre Abö de, Duman\'ı kırmayıp, arkasına kendisi oturup Duman\'ın motosikletle sürüş yapmasına izin verdi. Duman, yönetimindeki motosikletle marketten yaklaşık 400 metre uzaklaştıktan sonra iddiaya göre aşırı hız sonucu üst geçit çıkışında Naim Şahin yönetimindeki 70 EU 629 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yere savrulan ve ağır yaralanan Duman ile Abö, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Geçen yıl evlenen ve 4 ay önce baba olan Duman\'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Abdulkadir Emre Abö\'nün cenazesinin de bugün ikindide kılınacak namazn ardından Konya\'da defnedilmesi bekleniyor.



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