Motosiklet kazasında yaralanan üniversiteli kurtarılamadı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen motosikleti kullanan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki İbrahim Genç, 1 hafta süren yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, geçen hafta 100\'üncü Yıl Mahallesi, 1020 No\'lu Sokak\'ta meydana geldi. İbrahim Genç yönetimindeki 34 FV 0320 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaskı takılı olmayan Genç, motosikletiyle birlikte sürüklenerek ağır yaralandı. İbrahim Genç, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2\'nci sınıf öğrencisi İbrahim Genç, yoğun bakımda 1 hafta süren yaşam savaşını kaybetti. İbrahim Genç\'in ölüm haberi, üniversitede büyük üzüntüye yol açtı. Genç\'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara\'ya gönderildi.
FOTOĞRAFLI