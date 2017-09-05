Motosiklet kazasında yaralanan diğer genç de öldü

İsmail KAYA- ORHANELİ(Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Orhaneli İlçesi\'nde karşı yönden gelen otomobilin çarptığı motosiklette arkada oturan 20 yaşındaki Fehmi Altın\'dan sonra motosikleti kullanan 21 yaşındaki Emre Songur da öldü. Talihsiz gençlerin cenazesi bugün toprağa verildi.

Altıntaş Köyü\'nden Dündar Köyü yönüne giden Emre Songur yönetimindeki 16 AR 846 plakalı motosiklet, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle karşı yönden gelen Şenol Aydın yönetimindeki 10 VD 102 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin arkasında oturan Fehmi Altın olay yerinde yaşamını yitirirken, motosikleti kullanan Emre Songur ile otomobil sürücüsü Şenol Aydın yaralandı. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emre Songur da dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada ölen Fehmi Altın ile Emre Songur bugün Orhaneli\'ne bağlı Gümüşpınar Köyü\'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

FOTOĞRAFLI