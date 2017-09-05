T24 LogoT24 Logo
Gündem

Motosiklet kazasında yaralanan diğer genç de öldü

İsmail KAYA- ORHANELİ(Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhaneli İlçesi'nde karşı yönden gelen otomobilin çarptığı motosiklette arkada oturan 20 yaşındaki Fehmi Altın'dan sonra motosikleti kullanan 21 yaşındaki Emre Songur da öldü

05 Eylül 2017 18:26

İsmail KAYA- ORHANELİ(Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Orhaneli İlçesi\'nde karşı yönden gelen otomobilin çarptığı motosiklette arkada oturan 20 yaşındaki Fehmi Altın\'dan sonra motosikleti kullanan 21 yaşındaki Emre Songur da öldü. Talihsiz gençlerin cenazesi bugün toprağa verildi.
Altıntaş Köyü\'nden Dündar Köyü yönüne giden Emre Songur yönetimindeki 16 AR 846 plakalı motosiklet, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle karşı yönden gelen Şenol Aydın yönetimindeki 10 VD 102 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin arkasında oturan Fehmi Altın olay yerinde yaşamını yitirirken, motosikleti kullanan Emre Songur ile otomobil sürücüsü Şenol Aydın yaralandı. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emre Songur da dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 
Kazada ölen Fehmi Altın ile Emre Songur bugün Orhaneli\'ne bağlı Gümüşpınar Köyü\'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYA ORHANELİBursa DHABURSA OrhaneliFehmi AltınEmre SongurTalihsizAltıntaş Köyü KöyüSongurARAydınVDKazada devrilenAmbulanslaDevlet HastanesiOrhaneliGümüşpınar KöyüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24