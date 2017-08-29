Motosiklet kazasında ölen Mehmet, Çeşme'de toprağa verildi

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde, devrilen motosikletten düşerek yaşamını yitiren 19 yaşındaki Mehmet Tonga, toprağa verildi. Dalyan Mahallesi Muhtarı olan acılı baba Faruk Tonga ile ailesini Çeşmeliler yalnız bırakmadı.

Kaza, geçen pazar günü saat 04.15 sıralarında, Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çeşme merkezden Dalyan Mahallesi\'ndeki evine giden kasklı sürücü Mehmet Tonga, refüje çarptı. Devrilen motosikletiyle yaklaşık 10 metre kadar yerde sürüklenen Tonga, yaralandı. Yoldan geçen bir kadın doktor, durup ilk müdahaleyi yaptı. Çağrılan ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Tonga, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÇEŞMELİLER AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Mehmet Tonga\'nın cenazesi, önce helallik alınması için evlerine getirildi. Evin önünde toplanan ailesinin, amcalarının ve vatandaşların katılımıyla dua edildi. Cenaze daha sonra Dalyan Camii\'ne götürüldü. Ailenin yakın dostu olan CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, belediye meclis üyeleri, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, Çeşme Kent Konseyi Mahalle ve Muhtarlar Meclisi Başkanı Rasim Özgül, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ile 1000\'i aşkın vatandaş cenaze törenine katıldı.

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Malik Gençalp, cenaze törenine futbolcuları ile birlikte katılarak, Çeşme Belediyespor\'un Yönetim Kurulu üyesi olan acılı baba Faruk Tonga\'nın evlat acısını paylaştı. Ölen gencin babası Faruk Tonga, Amerika\'dan gelen ağabeyi Galip Tonga, amcaları emekli albay Mehmet Ali Tonga ile Süleyman Tonga, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Taziye nedeniyle uzun kuyruk oluştu. Cami avlusundaki tabutun üzerine Çeşme Belediyespor forması da yerleştirildi.

Öğlende kılınan namazının ardından Tonga\'nın cenazesi, eller üzerinde cami avlusundan çıkarıldı. Cami dışında bekleyen Mehmet Tonga\'nın annesi Aysel Tonga, oğlunun cenazesi önünden geçerken gözyaşlarına boğuldu. Tekerlekli sandalyeye oturtulan acılı anneyi, Dalyanlı kadınlar teselli etmeye çalıştı. Mehmet Tonga\'nın cenazesi eller üzerinde getirildiği Dalyan Mezarlığı\'nda, adını taşıdığı dedesi Mehmet Tonga\'nın yanında toprağa verildi.



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