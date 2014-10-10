Motosiklet kazasında hayatını kaybeden THY pilotu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'dan Bolu'ya giderken Düzce yakınlarında motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitiren Airbus A330'un 30 yaşındaki pilotu Edip Kıvılcım Angın bugün toprağa verildi.

40 gün önce evlenmişti

Angın Bolu'da yaşayan babaannesini ziyarete giderken Düzce yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kaza anında hayatını kaybeden genç pilotun başında kaskı ve üzerinde koruyucu kıyafetleri bulunduğu belirtiliyor. Vücudunda ilk bakışta görülebilen iz ve yara bulunmayan Angın'ın boynunda meydana gelen hasar nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Genç pilotun cenazesi Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camiine getirildi. Bu sırada Angın'ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Genç pilotun 40 gün önce dünya evine girdiği eşi Aslı Angın uzun süre tabutun başında kaldı ve gözyaşı döktü. Angın'ın cenazesi, namazın ardından Beylikdüzü Kavaklı Mezarlığında toprağa verildi.

Babadan kalan motor tutkusu

DHA'da yer alan habere göre, Airbus A330 pilotu Edip Kıvılcım Angın'ın motora olan tutkusu kendisi gibi pilot olan babası Halim Angın'dan kalmıştı. Cenaze töreninde evladını kaybetmenin acısıyla ayakta bile güçlükle duran Halim Angın'ın da uzun yıllar motosiklet kullandığı öğrenildi.